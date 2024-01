Germani Brescia-Estra Pistoia | Lega Basket A | obiettivo? Mantenere la vetta | ultime e diretta tv

(Di domenica 28 gennaio 2024) Due formazioni che stanno mostrando il loro lato migliore in questa stagione dedicata allaA, il campionato più importante del nostro universo di pallacanestro. Il “gettare il cuore oltre l’ostacolo” è il mantra che si rincorre all’interno delle sedi di queste due società che stanno infuocando, positivamente, il pubblico amico. Da una parte c’èche sembra aver compiuto il penultimo step di crescita per diventare grandissima: dopo aver vinto la Coppa Italia nella passata stagione, i lombardi sono attualmente al primo posto della classifica in modalità solitaria grazie alle tredici vittorie e le quattro sconfitte. Dall’altra parte, invece, si pareràche da neopromossa ha avuto un grande impatto sull’annata: ottavi con nove affermazioni e otto ko, ...

Alle ore 16.30 la Germani Brescia scende in campo per difendere il primato solitario in classifica. Avversaria la Estra Pistoia dell’ex Cantù Nicola Brienza. I precedenti dicono 4-0 al PalaLeonessa ...Secondo impegno consecutivo in trasferta per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Virtus Segafredo Bologn ...Ritorno al vertice Con questa vittoria, l'Umana Reyer Venezia si è momentaneamente riportata in testa alla classifica, in attesa della partita della Germani Brescia contro l'Estra Pistoia. Questo ...