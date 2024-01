Genoa-Lecce | vittoria 2-1 in rimonta per i rossoblu

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilsi impone 2-1 insulnella gara valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Gilardino dopo aver subito al 31? il gol del giallorosso Nikola Krstovic ha ribaltato il risultato nella ripresa con i gol al 70? di Mateo Retegui e al 76? di Caleb Ekuban. Isalgono così a 28 punti in 11esima posizione, mentre la squadra di D’Aversa resta ferma a 21. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Successo in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino , che batte per 2-1 il Lecce e si rilancia verso la parte destra della classifica. Dopo ... (liberoquotidiano)

“Ci è mancata la determinazione giusta nel secondo tempo , abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita ma non siamo riusciti a sfruttarle”. ... (sportface)

GENOVA (ITALPRESS) - Successo in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che batte per 2-1 il Lecce e si rilancia verso la parte destra della classifica. Dopo l'iniziale vantaggio salentino siglato ...Prima soffre, poi riesce a controllare la gara e, infine, vince. Il Genoa ha battuto il Lecce in una gara divertente caratterizzata da diverse occasioni da gol. Molto vivace la prima frazione di gioco ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22esima giornata di Serie A 2023/24: moviola Genoa-Lecce L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Lecce, valido per la 22ª giornata ...