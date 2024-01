Genoa-Lecce | striscione dei tifosi liguri | “In questo calcio alla deriva | solo applausi a Gigi Riva”

(Di domenica 28 gennaio 2024) In occasione del minuto di silenzio per omaggiare, scomparso pochi giorni fa all’età di 79 anni, idelhanno esposto unoper ricordare la leggenda del. “In” si legge sul drappo esposto in Gradinata Nord durante il minuto di raccoglimento a Marassi, prima dell’inizio della partita contro il. SportFace.

Episodio da MOVIOLA in Genoa-Lecce con il calcio di rigore concesso da Pairetto ai giallorossi per un nettissimo fallo di Vasquez su Almqvist che ... (sportface)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.Genoa-Lecce è il lunch match della ventiduesima giornata di Serie A in programma domenica 28 gennaio alle ore 12:30 allo stadio “Luigi Ferraris”. La compagine ligure è undicesima con 25 punti ...Prosegue la 22esima giornata di Serie A. Oggi sono in programma cinque partite. Ad aprire la domenica è Genoa-Lecce alle 12.30 (in diretta su Sky). Poi Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo alle 15, Lazio ...