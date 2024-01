Genoa-Lecce | prima del via ricordato Claudio Spagnolo | ucciso da un ultrà del Milan

Genoa-Lecce è il lunch match della ventiduesima giornata di Serie A in programma domenica 28 gennaio alle ore 12:30 allo stadio “Luigi Ferraris”. La compagine ligure è undicesima con 25 punti ...Prosegue la 22esima giornata di Serie A. Oggi sono in programma cinque partite. Ad aprire la domenica è Genoa-Lecce alle 12.30 (in diretta su Sky). Poi Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo alle 15, Lazio ...Queste le formazioni in campo per l'incontro del Ferraris; le squadre hanno finito il riscaldamento e si apprestano a scendere in campo. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, ...