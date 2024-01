Genoa Lecce | le formazioni ufficiali | novità per D’Aversa in attacco

(Di domenica 28 gennaio 2024)aprirà la domenica della Serie A con il fischio d’inizio alle ore 12:30: ecco lecon le scelte di Gilardino eaprirà la domenica della Serie A con il fischio d’inizio alle ore 12:30. Ecco lecon le scelte di Gilardino e(3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Thorsby, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Alberto Gilardino(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Sansone, Krstovic, Almqvist. All. Roberto

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Lecce , match valido per la terza giornata di ritorno della Serie A ... (sportface)

Sfida chiave in ottica salvezza quella in scena oggi allo Stadio Luigi Ferraris. Ad affrontarsi saranno due squadre autrici di un girone d’andata ... (metropolitanmagazine)

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Thorsby, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Alberto Gilardino A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Ekuban, ...Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Lecce di D’Aversa in tempo reale Il Genoa ospita il Lecce a Marassi nel lunch match domenicale valido per la ...Sarà una gara davvero molto interessante quella che vedrà coinvolti il Lecce ed il Genoa, con entrambe le compagini che, per ora, sono abbondantemente lontane dalla zona caldissima che porta alla ...