Genoa Lecce 0-0 LIVE | rigore sbagliato dai pugliesi

(Di domenica 28 gennaio 2024), match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Il match salvezza comincia con un po’ di equilibrio. Al 18? minuto però la situazione potrebbe svoltare quando ilha tra le mani un calcio di, ma Krstovic si fa ipnotizzare dal dischetto.

Genoa-Lecce è il lunch match della ventiduesima giornata di Serie A in programma domenica 28 gennaio alle ore 12:30 allo stadio “Luigi Ferraris”. La compagine ligure è undicesima con 25 punti ...Prosegue la 22esima giornata di Serie A. Oggi sono in programma cinque partite. Ad aprire la domenica è Genoa-Lecce alle 12.30 (in diretta su Sky). Poi Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo alle 15, Lazio ...Queste le formazioni in campo per l'incontro del Ferraris; le squadre hanno finito il riscaldamento e si apprestano a scendere in campo. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, ...