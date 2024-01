Genoa Lecce 0-0 LIVE | è cominciato il match

(Di domenica 28 gennaio 2024)valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Lecce di D’Aversa in tempo reale Il Genoa ospita il Lecce a Marassi nel lunch match domenicale valido per la ...Sia che tu riesca a seguire la diretta tv di Genoa-Lecce o che non riesca, puoi sempre seguire la partita live su Pianetalecce. Scopri di più sulla partita Genoa-Lecce grazie alle decine di ...Ecco le formazioni ufficiali per la partita in programma oggi al Ferraris tra Genoa e Lecce: GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi ...