Genoa | Gilardino | 'C'è ambizione da parte mia e della società ma bisogna essere lucidi'

(Di domenica 28 gennaio 2024) Albertoha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suosul Lecce. Ecco le sue parole. L'ANALISI - "Dopo un...

Nè Petar Musa, nè M'Baye Niang. A dispetto di quanto trapelato nei giorni scorsi il nuovo attaccante del Genoa non sarà... (calciomercato)

Mercato Genoa , i liguri al lavoro per una pedina fondamentale in difesa: partito Dragusin , Gilardino otterrà presto un rinforzo adeguato. Undicesimo ... (serieanews)

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Lecce , match valido per la terza giornata di ritorno della Serie A ... (sportface)

"Il Lecce è una squadra ben messa in campo con struttura fisica". GENOVA - La buona notizia che arriva da Pegli, quartier generale del Genoa , ... (ilgiornaleditalia)

“C’è grande felicità dopo un primo tempo nel quale non siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Bisogna dare merito al Lecce, che ha avuto ... (sportface)

Genoa-Lecce, cronaca e tabellino – Una vittoria in rimonta che allunga la striscia di risultati utili della squadra di Gilardino e permette ai rossoblù di salire a quota 28 punti in classifica, a ben ...Bastano sei minuti al Genoa per ribaltare la gara contro il Lecce: 2-1 al Marassi grazie ai gol di Retegui ed Ekuban che rispondo a Kristovic. La squadra di Gilardino sale all'undicesimo posto. Più ...Cos' il tecnico del Genoa Alberto GIlardino commenta il successo dei rossoblù contro il Lecce. "Nel secondo tempo - prosegue - abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e chi è entrato ha dato il ...