Gemelli di Guidonia | la parodia su Fleximan | Non teme la stradale | abbatte solo per farti risparmiare - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Idiironizzano su, l'"eroe" abbatti autovelox degli automobilisti. È ormai arcinoto come in tutto il Nord Italia si sia abbattuto l'uragano, un personaggio dal volto sconosciuto che sega un autovelox dopo l'altro per rendere "giustizia" a quei automobilisti multat