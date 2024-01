Gaza | accordo vicino per il rilascio degli ostaggi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Appareunsugliche fermerebbe la guerra aper settimane: una bozza scritta prevede ildei prigionieri detenuti da Hamas in cambio della cessazione dell’offensiva militare israeliana per due mesi. Lo riporta il New York Times. La bozza prevede ildei prigionieri detenuti da Hamas ain cambio della cessazione dell’offensiva militare israeliana per due mesi Israele sospenderebbe le operazioni militari contro Hamas aper due mesi in cambio deldi oltre 100catturati nell’attacco del 7 ottobre contro Israele, dopo delicate trattative. Ma la bozza è ancora da siglare. Non si tratta della fine alla guerra, ma in base agli auspici potrebbe gettare le ...

