Gas | la crisi del Mar Rosso non spaventa il mercato europeo

(Di domenica 28 gennaio 2024) La situazione geopolitica in Medio Oriente è rimasta incerta, tanto per l’evoluzione dello scontro tra Israele e Hamas a Gaza, quanto per gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi commerciali in transito nel Mar. Questo secondo fatto, ormai da un mese, sta avendo un pesando effetto sul commercio globale, con il costo delle spedizioni tra Asia ed Europa che è schizzato alle stelle, in quanto la maggior parte delle compagnie di navigazione ha riprogrammato i viaggi per evitare il Mare passare invece attorno al Capo di Buona Speranza. Ciò potrebbe avere un impatto sia sul costo dei beni trasportati che su quello dell’energia, in quanto l’Europa è diventata più dipendente dalle consegne d gas naturale liquefatto (GNL), dopo che la guerra in Ucraina e la conseguenteenergetica ha costretto a modificare il mix ...