Garbagnate | il 9 febbraio udienza per la morte di Valentino

(Di domenica 28 gennaio 2024), il 9preliminare per la tragicadiColia. Sei mesi e mezzo dopo la tragicadiColia, il giovane studentese di 15 anni travolto e ucciso il 17 luglio scorso in via Kennedy al Siolo, si sta per aprire l’preliminare del processo, che sarà presieduta dal ...

Garbagnate, il 9 febbraio udienza preliminare per la tragica morte di Valentino Colia. Sei mesi e mezzo dopo la tragica morte di Valentino Colia, il ...Nuovo successo per Edoardo Borghetti: l’associazione VolaRhò porta i colori dei suoi aquiloni a rappresentare l’Italia in Qatar. L’aquilonista di Rho sta partecipando infatti al Festival internaziona ...Come si ricorderà, l’evento calamitoso si era verificato nella notte fra il 5 e il 6 febbraio 2023, principalmente per mezzo ...Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, ...