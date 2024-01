Gangwon 2024 | nello snowboard Big Air vincono Eli Bouchard tra gli uomini e Yura Murase tra le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel corso della notte si sono disputate le finali di Big Air delloper quanto riguarda i Giochi Olimpici Giovanili Invernali che si stanno disputando a(Corea del Sud). Tra glisuccesso per il canadese Elicon il punteggio di 183.25 punti, davanti allo statunitense Oliver Martin con 179.50. Centra la medaglia di bronzo il neozelandese Campbell Melville Ives con 153.00. Tra le, invece, la battaglia è stata campale! Medaglia d’oro per la nipponicacon 154.25 punti, appena 01.25 di margine sulla statunitense Rebecca Flynn. Conquista il terzo gradino del podio, infine, la neozelandese Lucia Georgalli con 152.00. Quarta posizione per un’altra giapponese, Kiara Morii con 151.25, quindi quinta la ceca Vanessa Volopichova ...