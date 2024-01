Gangwon 2024 | Flora Tabanelli concede il bis e vince l’oro anche nel big air di freestyle! L’Italia consolida il primato nel medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questi Giochi Olimpici Giovanili Invernaliche si stanno disputando a(Corea del Sud) si stanno trasformando nello show di. L’atleta azzurra, infatti, dopo essersi messa al collo la medaglia d’oro nello slopestyle, ha completato la doppietta questa notte nel big air dello sci freestyle. Una grandissima impresa per la nostra Portabandiera, che ha letteralmente dominato la finale a 10 disputata al Welli Hilli Park Ski Resort. Prima run da 87.50 punti, seconda da 92.50, quindi terza da 42.00. Erano sufficienti le prime due per raggiungere il punteggio complessivo di 180.00 punti. Un limite impossibile per tutte le altre avversarie. Seconda medaglia d’oro per la nostra atleta. Sul podio assieme a lei sono salite l’australiana Daisy Thomas (172.75 punti, distacco di 7.25). Conquista la medaglia ...