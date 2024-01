Gambe | testa e pazienza | cronaca di un successo insperato 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI - In pochi, dopo quel doppio 6-3 iniziale, avrebbero previsto ciò che invece èdopo: che, come un golem, risorgesse dalle sue ceneri scrollandosi di dosso la pesantezza che per un'ora e mezza aveva contraddistinto la suae le sue, in rigoroso ordine d'importanza. E invece uno stupefacente Jannik Sinner ha battuto in rimonta Daniil Medvedev (3-6 3-6 6-4 6-4 6-3) conquistando gli Australian Open e il suo primo Slam. L'ultimo italiano a vincere uno dei quattro titoli che compongono il Grande Slam era stato Adriano Panatta 48 anni fa al Roland Garros. Ildi Jannik è arrivato dopo un match di impressionante durezza che si è risolto soprattutto sul piano fisico ma non solo: l'italiano ha perso i primi due parziali pagando forse più di quanto ci si aspettava (considerando la sua ormai ...