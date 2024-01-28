Galatasaray-Gaziantep Bld (lunedì 29 gennaio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 28 gennaio 2024) Continua il testa a testa in alta classifica tra il Galatasaray di Okan ed il Fenerbahce, a colpi di vittorie e a scavare il solco sulla concorrenza, che dopo 22 gare di Superlig turca paga già almeno 20 punti di distacco. Il cimbom è reduce dalla vittoria interna nel testa coda contro l’Istanbulspor, arrivata non senza problemi e nel finale grazie al goldi Icardi che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting
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