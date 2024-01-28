Galatasaray-Gaziantep Bld lunedì 29 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Fransiz futbolcu Sacha Boey, Galatasaray'dan Almanya ekibi Bayern Münih'e transfer olarak hayalini gerçeklestirdigini söyledi.Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 29 Ocak Pazartesi günü 10. kez karsi karsiya gelecek. Sari-kirmizili ekip, Süper Lig'de besinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 9 maç yap ...Fransiz futbolcu Sacha Boey, Galatasaray'dan Almanya ekibi Bayern Münih'e transfer olarak hayalini gerçeklestirdigini söyledi.