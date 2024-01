Furiosa lite in piazza Ventenne accoltellato è grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Drammatico fatto di sangue a Cremona, nei pressi diCastello, ieri intorno alle 18.30. Un gruppo di nordafricani si è trovato vicino a un bar, nelle vicinanze del panificio che si trova in via Zara. A un certo punto è nata una discussione che dalle parole è passata in breve ai fatti. Uno dei litiganti ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente un connazionale di vent’anni, che è rimasto a terra sanguinante. Subito i presenti si sono allontanati, qualcuno ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze e l’auto medica, seguite a breve distanza dai carabinieri di Cremona. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso, l’emorragia tamponata e poi il giovane straniero è stato portato in Pronto Soccorso dove è stato ricoverato pochi minuti dopo le 19 in codice rosso e in prognosi riservata. Mentre si attendeva l’arrivo del ferito in ...