Frosinone | l'interista Turati | 'Col Milan come un derby? No | non me ne frega niente'

Parlando a Dazn dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Frosinone Stefano Turati ha avuto modo di rispondere anche a una domanda sul prossimo impegno contro il Milan, gara che potrebbe ...L'ex Racing infatti nella sua prima esperienza interista si iscrisse al tabellino dei marcatori della Serie A per sei volte in 27 giornate, ovvero due in più di quanto non abbia già fatto Beltran in ...Blog Calciomercato.com: Un tifoso del Milan come il sottoscritto non amava particolarmente Peppino Prisco. Anzi, possiamo tranquillamente dirci che detestava quel dirigente ...