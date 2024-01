Frosinone | Di Francesco Contento per prestazione e reazione

Ecco quali saranno le scelte di Di Francesco per quanto concerne le Formazioni di Verona Frosinone . Le scelte degli ospiti Come riportato da ... (calcionews24)

Il tecnico del Frosinone Eusebio DI Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: "Seck non ho an... (calciomercato)

Un Frosinone timido e rinunciatario per 45' minuti si trasforma nella ripresa e conquista un buon pareggio nell'insidiosa trasferta di Verona. Un punto prezioso per come si erano messe ...L’allenatore del Frosinone Di Francesco si è espresso così sulla partita giocata oggi tra il Frosinone e la sua squadra Di Francesco ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Frosinone e ...Pareggio invece tra Verona e Frosinone con la squadra di Baroni che passa in vantaggio, dopo aver sbagliato un rigore, grazie al secondo penalty trasformato da Suslov, la rete dell'1-1 per la squadra ...