Freedom – Oltre il confine | i dettagli del nuovo appuntamento di lunedì 29 gennaio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 gennaio 2024)il, il terzo: ecco tutti idi29Il terzocon «il» – il programma di e con Roberto Giacobbo, che propone reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, Grecia, Portogallo, Egitto e non solo – va in onda29, in prima serata, su Italia 1. Al centro della puntata: Leggi anche –> Can Yaman sblocca nuovi obiettivi: ecco come si sta preparando alla prossima avventura – in Piemonte e in Lombardia, nelle Cave di Candoglia, per scoprire l’origine del marmo che riveste da sempre, e in maniera esclusiva, il Duomo di Milano; – in Portogallo, ...