Fotovoltaico | 35 GW previsti nel 2014 | Lombardia sul podio | Veneto ed Emilia sorpassano la Puglia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Per potenza installata, la graduatoria 2024 delvede il sorpasso dellada parte dele dell’-Romagna. Ad evidenziarlo sono gli analisti di EnergRed, la prima E.S.Co. in Italia a fornire impianti fotovoltaici nella modalità “Care&Share” che non prevede alcuna esposizione finanziaria da parte del cliente per l’acquisto o la gestione dell’impianto. Le proiezioni di EnergRed, basandosi sul Rapporto statistico solaredi aprile 2023 del Gestore Servizi Energetici (GSE) e sugli ulteriori dati del GSE e di Terna di cui al rapporto “Infovoltaico” al 30 settembre 2023, calcolano la situazione al 31 dicembre 2023 e poi stimano il trend 2024 calcolando la probabile situazione al 31 dicembre 2024. Suldi quest’anno per potenza installata ...

Ad evidenziarlo sono gli analisti di EnergRed, la prima E.S.Co. in Italia a fornire impianti fotovoltaici nella modalità “Care&Share” che non prevede alcuna esposizione finanziaria da parte del ...Non bastano gli aumenti dell’Irpef e del fondo che arriva da Roma per far fronte alle spese. Dallo smaltimeto rifiuti all’energy manager ai ticket del pronto soccorso: ecco cosa cambia ...I contadini non combattono più i pannelli solari in campagna, un tempo accusati di rubare spazio alle colture (Coldiretti pubblicò nel 2021 una petizione contro il consumo di suolo che sarebbe venuto ...