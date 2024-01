Forza Italia Il coordinatore è Longhini

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo anni di commissaritorna ad avere unin provincia di Varese. È Simone(nella foto), candidato unico al congresso che si è celebrato ieri mattina alle Ville Ponti: 45 anni, da sempre militante azzurro, ha alle spalle numerosi incarichi amministrativi. Attualmente consigliere comunale (a Varese) e provinciale, è stato in passato anche assessore alla cultura a Palazzo Estense, oltre ad aver ricoperto diversi ruoli nel direttivo del partito. Ora avrà subito a che fare con una doppia sfida elettorale, con il voto di giugno su due fronti. "Per le Europee siamo pronti – ha detto –.rappresenta i valori e gli ideali del Ppe in". Per le amministrative invece saranno quasi 80 i comuni al voto. "Cercheremo insieme agli ...

Sulla ratifica del Mes « l'Italia si è espressa col suo organo sovrano, che è il Parlamento . Non voglio addentrarmi in previsioni che ad oggi non ... (feedpress.me)

Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer ...X che sono in corso "gli sforzi per catturare gli aggressori" e condanna "con forza questo vile attacco”.Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer ...aggiungendo che sono in corso "gli sforzi per catturare gli aggressori". "Condanniamo con forza questo vile ...Se Meloni non vuole essere stritolata dal soft power di Matteo Salvini deve muoversi al centro e creare nuova cultura moderata e nazionale. L'opinione di Francesco Sisci ...