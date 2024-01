Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì staccano il Pass per la Final Four della Coppa Italia

Ultima partita in casa nel girone di ritorno per Bologna, che trova una vittoria non troppo sofferta, grazie ad Aradori, caldo come una stufa (24 punti) e Freeman, pilastro nel pitturato (25 punti), e ...Troppo poco fa la truppa di Pillastrini per intralciare il cammino della Fortitudo, avanti in doppia cifra già dal primo quarto e quasi sempre in controllo. Dopo 18’ in cui pareva appannato davanti e ...Flats Service Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì sono le ultime due squadre qualificate alla Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West di Serie A2 (16-17 marzo, a Roma, Palazzetto dello Sport).