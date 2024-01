Formazioni ufficiali Monza-Sassuolo | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alle 15 scenderanno in campo. Ecco ledi Raffaele Palladino e Alessio Dionisi Di seguito ledi, match delle 15 valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota. All.: Raffaele Palladino.(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Tressoldi, Doig; Boloca, M. Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All.: Alessio Dionisi.

