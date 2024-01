FORMAZIONI UFFICIALI Lazio Napoli | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ecco leper quanto riguarda il match di stasera tra ladi Maurizio Sarri e ildi Walter Mazzarrisi disputerà alle 18:00, e sono già emerse quelle che saranno ledel match di stasera. Ledi Mazzarri e Sarri.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri(3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano; Raspadori. All. Mazzarri

ROMA - Lazio-Napoli, 22° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. Oggi allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la ventiduesima giornata di Serie A, con il big match tra Lazio e Napoli. I biancocelesti arrivano da cinque vittorie consecutive in altrettante partite.