Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ledi, match valevole per la ventiduesima giornata di. Dopo la vittoria della Supercoppa italiana, la squadra di Inzaghi vuole riprendere la propria marcia in campionato e va a caccia dei tre punti al Franchi per scavalcare nuovamente in vetta la Juventus. Nerazzurri costretti a fare a meno di due pedine importanti come Barella e Calhanoglu ma comunque favoriti. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori. LE: In attesa: In attesa SportFace.