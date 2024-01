Forlì | vero esame col Sangiuliano | Per sognare non si può sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alzi la mano chi, all’alba della stagione, avrebbe profetizzato unCity intrappolato nel ventre molle della classifica dopo 20 giornate. Eppure è così. Snodo scivoloso per il, opposto oggi (ore 14.30) sul prato verde di ‘Fort Morgagni’ alla formazione lombarda grande delusa, seppur in tangibile ripresa. "Affrontiamo una squadra costruita per il vertice ma che, sorprendentemente, si è ritrovata in una posizione del tutto inaspettata", scandisce Mauro Antonioli. Che aggiunge: "Ilha cambiato volto e viene da un momento molto positivo, certificato da 6 risultati utili consecutivi, quindi troveremo un avversario in salute e in forma. Chi temo? Dalla cintola in su dispongono di giocatori importanti e di qualità, alcuni anche di categoria superiore, mentre schierano gli under nel reparto difensivo; diciamo che ...