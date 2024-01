Follonica | bilancio comunale in equilibrio tra nuovi progetti e gestione ordinaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Quello diè unin perfetta salute e che risulta essere intra ie la". Lo ha detto l’assessore Francesco Ciompi in occasione della seduta del Consiglio. L’assessore ha infatti portato tra i punti all’ordine del giorno ildi previsione 2024/2026 e il piano delle alienazioni e valorizzazioni. Durante la seduta Ciompi ha illustrato i vari capitoli che compongono il. Tra questi la tassa di soggiorno della quale 350 mila euro sono stati impegnati in diversi interventi: 70 mila euro per il verde cittadino, 100 mila per l’arredo urbano, 50 per gli interventi in spiaggia e 80 mila per i lavori in via Petrini. ...