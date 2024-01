Focus Morra torna al top Recuperato anche Ubaldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) È finita l’emergenza in attacco e, quindi,quella delle soluzioni alternative nel reparto avanzato. Con il Pineto mister Troise ritrova, ma. L’attaccante piemontese ha superato gli impicci alla schiena che, dopo aver scontato una giornata di squalifica in campionato, lo hanno costretto a sedersi in panchina, almeno per un tempo,in Coppa Italia contro il Catania. Ma a disposizione del tecnico campano oggi ci sarà. L’attaccante umbro lascia l’infermeria ea mettersi a disposizione. Proprio come Gigli e Megelaitis, assenti in coppa per squalifica. Insomma, nell’elenco di chi non c’è, questa volta rimane soltanto Capanni che avrà bisogno di un’altra settimana per superare il guaio muscolare che lo ha ...