Fleximan arriva anche a La Spezia | nella notte abbattuti due autovelox installati di recente

Non si fermano gli emuli di 'Fleximan', l'uomo (o gli uomini ...Ma altri vandalismi si sono registrati in Lombardia, Piemonte (dove sono arrivate denunce), ed Emilia-Romagna. Intanto sul web ...Un emule del 'supereroe' colpisce in provincia di Ravenna e un altro a Modena. Ben due nello spezzino Un altro autovelox in provincia di Ravenna, due in Liguria nello Spezzino, un altro nel Modenese.A essere colpiti, solo nelle ultime ore, sono stati un autovelox in provincia di Ravenna, due in Liguria nello Spezzino e un altro nel Modenese ...