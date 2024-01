Firenze | omaggio a Sinner | illuminati col tricolore i luoghi simbolo

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Ilsuidiper un abbraccio virtuale della nostra città a Jannik". Lo annuncia il sindaco Dario Nardella che, in collaborazione con la partecipataSmart, ha deciso per stasera di illuminare dei colori verde, bianco e rosso alcuni fra istorici più simbolici L'articolo proviene daPost.

Anche se ciò nulla toglie alla difficoltà della gara di Firenze, in un ambiente caldo che a volte sa assumere i contorni della bolgia e con due assenze pesanti a centrocampo, contro un’avversaria come ...Anche se ciò nulla toglie alla difficoltà della gara di Firenze, in un ambiente caldo che a volte sa assumere i contorni della bolgia e con due assenze pesanti a centrocampo, contro un’avversaria come ...FIRENZE – “Il tricolore sui luoghi simbolo di Firenze per un abbraccio virtuale della nostra città a Jannik Sinner”. Lo annuncia il sindaco Dario Nardella che, in collaborazione con la partecipata Fir ...