Firenze | Lega | “Cascine chiuse e recintate la notte Con videosorveglianza”

(Di domenica 28 gennaio 2024) La: "Siamo nuovamente a chiedere con forza che il Parco dellesia dotato di una recinzione in stile Central Park, finalizzata non solo al monitoraggio degli ingressi, ma anche ad un maggior decoro del luogo. Inoltre occorre coprire tutto il perimetro esterno ed interno di telecamere h24 attive sotto controllo della polizia municipale" L'articolo proviene daPost.

Incremento dell'offerta di servizi per dare maggiore regolarità a una linea fondamentale sia per gli spostamenti pendolari tra la Toscana ... ()

A Firenze , il Comune a guida Pd avrebbe dato il via libera all'ampliamento del centro islamico di via Casella. No del Carroccio: "Zona già ... (ilgiornale)

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi, i posticipi e la programmazione delle gare di Serie A fino alla 27^ giornata di Serie A. Di seguito il programma completo con la divisione delle tv che si ...Come annunciato dal Sindaco Dario Nardella, l'Amministrazione Comunale fiorentina ha deciso di illuminare con il tricolore alcuni luoghi simbolo della città in onore di Jannik Sinner, fresco vincitore ...FIRENZE – “Siamo nuovamente a chiedere con forza che il Parco delle Cascine sia dotato di una recinzione in stile Central Park, finalizzata non solo al monitoraggio degli ingressi, ma anche ad un magg ...