Firenze | dottoressa della guardia medica viene aggredita da una paziente e finisce in ospedale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Finita indopo essere stata picchiata da unaall’interno dei locali. È accaduto a unadi Campi Bisenzio (),nella serata di sabato 27 gennaio dopo aver impedito l’accesso all’ambulatorio a una 50enne che, secondo quanto riporta La Repubblica, reclamava in malo modo la prescrizione di un farmaco. La, che già conosceva la, ha cercato di chiudere la porta d’ingresso ma è stata picchiata dalla donna, che le ha provocato contusioni ad una spalla. La 50enne si è poi allontanata prima che sul posto arrivassero i carabinieri. Laha riportato lievi contusioni ed è stata portata in codice verde ...

