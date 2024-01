Fiorentina | le pagelle di CM | rientro amaro per Gonzalez Nzola lotta | ma chi calcia?

(Di domenica 28 gennaio 2024) Terracciano 6: forse poteva fare qualcosina in più sulla zuccata di Lautaro. Efficace per tutto il resto della gara Faraoni 6,5: clamoroso l&...

Avevano visto giusto i tifosi della curva Fiesole a non esaltarsi per questa Supercoppa: che la Fiorentina non ha saputo onorare. Simeone ha vinto ... ()

Top e flop della partita Fiorentina-Inter, valevole per la 22° giornata di Serie A 2023/2024: la decide Lautaro. Ma è determinante anche Sommer che para il rigore a Nico Gonzalez.Successo molto importante da parte dell'Inter nella gara di campionato disputata sul campo di Firenze. L'Inter ha battuto 1-0 la Fiorentina e, a una settimana dal derby d'Italia, si riporta in vetta ...4' - Scambio Beltran-Nzola, il tiro dell'ex Spezia è respinto dalla difesa. Ma Fiorentina ancora in possesso. 3' - Fiorentina partita alla garibaldina, con voglia di far male all'Inter. 1' - Sommer ...