Fiorentina-Inter | serve una notte da grandi | il Franchi sarà una bolgia Probabili formazioni | info e dove vederla

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 – Dopo dieci giorni dalla sfortunatadi Riyad riprende il cammino della, ancora in piena corsa su tre fronti. A cominciare dal campionato,i ragazzi di Italiano cercano una prova d’orgoglio contro la squadra più forte del lotto.unaimportante quella del, gremito come nelle serate più belle. Si arriverà a superare quota 35.000 spettatori, forse anche qualcosa in più. C’è voglia di provare a spingere lanella corsa al quarto posto. Quella squadra che ha tradito in Supercoppa, ma che fin lì aveva meritato appoggio incondizionato e sostegno totale da parte dei tifosi. L’occasione per rifarsi è ghiotta. Complicata sì, ma super appetitosa. Alarriva ...

