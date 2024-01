Fiorentina-Inter | Serie A | serata di gala al Frachi! Probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Di ritorno dalla spedizione araba,si affrontano al Franchi con animi opposti per tornare a concentrarsi sul campionato, che nel frattempo è andato avanti facendo perdere il primato ai nerazzurri e la zona Champions alla viola. I ragazzi di Italiano e soprattutto quelli di Inzaghi, dato lo scontro al vertice con la Juve di settimana prossima, non potranno sbagliare per non rischiare di dover inseguire da qui in avanti. Il fischio d’inizio a, valevole per la 22esima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre L’avventura in Supercoppa per i toscani è finita nel peggiore dei modi. Il sonoro 3-0 preso già in semifinale dal Napoli lascia poco spazio adpretazioni, ma leggendo i risultati ...