Fiorentina-Inter | occasione per Frattesi ed Asllani | c’è un dato da smentire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024)avrà fra i protagonistied, promossi a titolari vista l’indisponibilità di Barella e Calhanoglu per squalifica: per i due l’diunedscenderanno in campo da titolari in. Una grandeper entrambi, chiamati a rispondere presente in una gara delicata per pressioni e per assenze, vista l’indisponibilità di Calhanoglu e Barella. Non sarà la prima insieme e da titolari per i due centrocampisti: in stagione era successo altre due volte con Benfica e Bologna in Coppa Italia. In entrambe le occasioni però l’non ha raccolto una vittoria: pari a ...