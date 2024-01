Fiorentina Inter | Marelli | «Trattenuta evidente di Bastoni su Ranieri»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024), le parole dell’ex arbitrosul contatto tra, che ha scatenato le proteste viola Lucaha commentato il contatto trainnell’area nerazzurra, che ha causato le proteste dei viola contro l’arbitro Aureliano, che ha deciso di non concedere il rigore. Di seguito le sue parole a DAZN.trattenuto in maniera piuttostoda, prima per una spinta c’è stata, poi lo abbraccia e lo porta a terra: a mio parere ci sono tutti gli elementi che potrebbero portare al rigore. Bisogna capire se viene valutata l’intensità o ci sono gli elementi per una On Field Review