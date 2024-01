Fiorentina-Inter LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

(Di domenica 28 gennaio 2024)si gioca per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024: seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti,TV, arbitro e molto altro., Italiano corre un rischio. Probabile formazione – TS Nico Gonzalez non si risparmia: rientro in ...

Vincenzo Italiano non ha mai battuto l’Inter al Franchi, l’unico successo è giunto in ...Spazio poi al mercato, ieri c’è stato l’accordo tra Fiorentina e Hajduk Spalato per la cessione di Brekalo, in ...All. Italiano. La partita tra Fiorentina e Inter verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a ...Otto reti incassate nelle ultime due uscite, cinque con l’Inter in casa, tre contro l’Empoli in trasferta ...Fatta eccezione per il successo di misura sulla Fiorentina, nelle ultime sette uscite ...