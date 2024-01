Fiorentina Inter LIVE 0-1 | la sblocca Lautaro

(Di domenica 28 gennaio 2024), match valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA QUI(4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nzola; Beltrán. All. Italiano.(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto;, Thuram. All. Inzaghi.

Ma Fiorentina ancora in possesso. 3' - Fiorentina partita alla garibaldina, con voglia di far male all'Inter. 1' - Sommer sbaglia tutto dando un pallone completamente fuori misura a Pavard, ...Fiorentina-Inter: dove vederla in TV Fiorentina-Inter si disputerà domenica 28 gennaio 2024. Il fischio d'inizio della partita, che sarà valida per la 22ª giornata di Serie A, è in programma alle ore ...Inter senza gli squalificati Barella e Calhanoglu: al loro posto Frattesi e Asllani. Torna titolare Bastoni, panchina per Acerbi. Turno di riposo per Dimarco: chance dal 1' per Carlos Augusto. La ...