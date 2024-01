Fiorentina-Inter | la MOVIOLA LIVE | gol annullato a Nzola | proteste sul vantaggio di Lautaro

Cambio dell’ultimo secondo per la Fiorentina, a pochi minuti dal calcio d’inizio contro l’Inter. Vincenzo Italiano, come riportato da DAZN, cambia le carte in attacco, mettendo Nzola al posto di ...Riccardo Sottil non sarà in campo dal 1' in Fiorentina-Inter. E' questa la notizia che arriva dall'Artemio Franchi nei minuti che precedono il calcio d'inizio. Contrariamente a quanto annunciato in ...Inter in vantaggio al Franchi. 14' - Faraoni salva la Fiorentina! Intervento provvidenziale con la punta del piede evita un tiro a porta vuota e mette in corner. 11' - GOL DI NZOLA ANNULLATO!