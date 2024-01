Fiorentina-Inter | Inzaghi rinuncia a Dimarco dal 1?? Due motivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024)è la partita che andrà in scena questa sera alle 20.45, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.sembra orientato are adal 1? a favore di Carlos Augusto. L’italiano ha disputato un’ottima Supercoppa italiana ma è pur sempre reduce da un infortunio GESTIONE –è la delicata sfida che andrà in scena questa sera allo stadio Artemio Franchi, importantissima dopo la frenata della Juventus in casa con l’Empoli. La probabile formazione di Simonenon prevede l’impiego di Federicodal 1?, una mossa un po’ a sorpresa dopo l’ottima Supercoppa italiana disputata dall’esterno italiano. Proprio il doppio impegno in quel di Riad (oltre allo scontro diretto con la ...