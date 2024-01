Fiorentina-Inter | Inzaghi fa la conta a centrocampo I presenti – TS

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questa sera si gioca, Simoneavrà a che fare con un grave problema a. Tuttosport spiega il motivo, tra l’altro molto semplice da intuire. PROBLEMI – Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono stati ammoniti per la quinta volta rispettivamente contro Monza e Napoli in Supercoppa Italiana, quindi entrambi saltano la gara di questa sera con la. Simonedeve fare a meno di 2/3 deltitolare, sarà presente solo Henrikh Mkhitaryan. Il problema non è però solo per chi scende in campo, ma in generale riguarda i numeri. Oltre a Kristjan Asllani e Davide Frattesi,ha Davy Klaassen di sicuro. Stefano Sensi è stato bloccato esclusivamente per oggi, perché dovrebbe abbracciare la nuova esperienza ...

La 22ª giornata di Serie A propone il big match Fiorentina–Inter, che si gioca oggi alle 20:45 al Franchi e sarà trasmesso in diretta tv su Dazn. Entrambe reduci dall'esperienza in Supercoppa italiana ...All. Italiano. La partita tra Fiorentina e Inter verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a ...Otto reti incassate nelle ultime due uscite, cinque con l’Inter in casa, tre contro l’Empoli in trasferta ...Fatta eccezione per il successo di misura sulla Fiorentina, nelle ultime sette uscite ...