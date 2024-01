Fiorentina-Inter in salsa argentina | duello tra attaccanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024)di questa sera vedrà untratutto in: da una parte Lautaro Martinez, dall’altra Lucas Beltran. Con numeri stagionali totalmente diversi.ARGENTINO –di questa sera vedrà ilneltutto traargentini: da una parte Lautaro Martinez, dall’altra Lucas Beltran. I numeri parlano chiaro: l’attaccante nerazzurro ha segnato 18 gol in questo campionato, mentre il viola ha fin qui trovato la via del gol soltanto 4 volte. Un giocatore, in ogni caso, da non sottovalutare. Proprio lui infatti è indicato come il “nuovo” Lautaro Martinez e sta disputando la sua prima stagione in Serie A. A dargli ...