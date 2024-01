Fiorentina-Inter | il curioso episodio che ha coinvolto Lautaro Martinez

invasione pacifica di campo in Fiorentina - Inter : un tifoso nerazzurro arriva sul rettangolo del Franchi per abbracciare Lautaro Simpatico ... (calcionews24)

Fiorentina Inter , match valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

Firenze, 28 gen. – (Adnkronos) – L’Inter è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina alla fine del primo tempo del posticipo domenicale della 22/a ... (calcioweb.eu)

La domenica di Serie A si chiude con l'Inter che cerca il sorpasso in testa alla classifica sulla Juventus, fermata ieri sera dall'Empoli... ()

Fiorentina-Inter le pagelle e il tabellino della partita : occasione per Inzaghi dopo il clamoroso pareggio di ieri sera della Juventus. Inter e ... ()

Fiorentina-Inter è l’incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... ()

FIORENTINA-INTER 0-1 (14' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 60' - Arrivano i cambi di Inzaghi: Dumfries rileva Darmian, Acerbi entra per Bastoni e Arnautovic entra per Thuram.61' - Cambia anche la Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Nico Gonzalez. 60' - Triplo cambio per l'Inter: entrano Acerbi, Dumfries e Arnautovic, escono Bastoni, Darmian ...Invasione di campo pacifica alla ripresa da parte di un tifoso nerazzurro che ha voluto abbracciare Lautaro Martinez e farsi un selfie con lui.