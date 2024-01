Fiorentina-Inter | i convocati di Italiano | la scelta su Gonzalez | fuori un portiere

(Di domenica 28 gennaio 2024) Domani alle 20.45 si giocae sono ventiquattro idi. Fra questi non c’è il secondoChristensen, che in settimana ha avuto degli acciacchi, mentre è confermato il rientro di Nicolas– IDIPortieri: Tommaso Martinelli, Pietro Terracciano, Tommaso Vannucchi; Difensori: Pietro Comuzzo, Marco Davide Faraoni, Michael Kayode, Lucas Martinez Quarta, Nikola Milenkovic, Yerry Mina, Fabiano Parisi, Luca Ranieri; Centrocampisti: Lorenzo Amatucci, Arthur, Antonin Barak, Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan, Gino Infantino, Maxime Lopez, Rolando Mandragora; Attaccanti: Lucas Beltran, Nicolas, Jonathan Ikoné, M’Bala ...

Fiorentina-Inter è la sfida che andrà in scena al Franchi domenica alle ore 20.45, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Inzaghi , che ... (inter-news)

Milano, 27 gennaio 2024 - Per il momento è la trasferta di Genova, per entrambe, ad aver rappresentato un ostacolo difficile da superare nella lotta ... (sport.quotidiano)

C’è anche Nico Gonzalez nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domenica sera tra Fiorentina e Inter. Il n°10 viola può ... (sportface)

Dopo i festeggiamenti per la vittoria nella SuperCoppa disputata in Arabia Saudita, l’Inter prova ad allungare la striscia di risultati utili ... (today)

Juventus 53; Inter 51; Milan 46; Atalanta 36; Fiorentina 34; Bologna e Lazio 33; Roma 32; Napoli e Torino 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo 19; Cagliari e Udinese 18; Empoli e ...Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...indicato come vicino alla Fiorentina). Calciomercato Inter: Sensi, è quasi fatta per il Leicester Napoli, per Perez bisogna prima risolvere la questione Ostigard Politano, l'agente conferma: "Rinnovo ...