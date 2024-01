Fiorentina Inter | dove vederla | orario e probabili formazioni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra. La Viola vuole dimenticare la brutta sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli e trovare punti importanti per continuare la corsa tra le prime quattro della classifica. Dall’altra parte i nerazzurri dopo aver festeggiato il primo trofeo stagionale vogliono dare subito una risposta al passo falso della Juve contro l’Empoli. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le. Le(4-2-3-1): Terracciano; ...

In casa Fiorentina si prepara la delicata sfida di questa sera contro l’Inter, che inizierà alle 20.45. Qualche dubbio per Italiano, che non avrà ... (inter-news)

La 22ª giornata di Serie A propone il big match Fiorentina–Inter, che si gioca oggi alle 20:45 al Franchi e sarà trasmesso in diretta tv su Dazn. Entrambe reduci dall'esperienza in Supercoppa italiana ...All. Italiano. La partita tra Fiorentina e Inter verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a ...Otto reti incassate nelle ultime due uscite, cinque con l’Inter in casa, tre contro l’Empoli in trasferta ...Fatta eccezione per il successo di misura sulla Fiorentina, nelle ultime sette uscite ...