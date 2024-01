Fiorentina-Inter | dove vedere la partita?

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il Sunday night si chiude con un altro big match: scopriamo insiemegrazie a questo articolo I diritti televisivi sono il fiore all’occhiello per le numerose società di calcio, che usufruiscono così di questi per guadagnare grazie a introiti e sponsorizzazioni. La stagione di Serie A si divide infatti tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne detiene la piena esclusività. Questo ormai fitto rapporto presenta lati negativi per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti ar cercare molte informazioni per seguire la loro squadra del cuore. Per questo motivo l’articolo in questione intende dare delle risposte:e quali sono le probabili formazioni. La giornata 22 di Serie A ...

C’è l’ Ostacolo Fiorentina per l’Inter reduce dal trionfo di Supercoppa ma di fatto obbligata a vincere su un campo durissimo come il Franchi per ... (sportface)

Fiorentina-Inter in Serie A dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per ... (inter-news)

Come riferisce Gazzetta, per la prossima partita, il derby d’Italia contro l’Inter, il dubbio non ci sarà. Milik sarà squalificato, Moise Kean ha già un ...Saranno Fiorentina ed Inter a chiudere la domenica della ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Dopo essere state impegnate in Supercoppa Italiana, viola e nerazzurri tornano in campo per ...Dopo il pareggio tra Juve ed Empoli, tocca all'Inter provare ad approfittarne nella corsa per lo scudetto. Tra il dire e il fare c'è la trasferta contro la Fiorentina. Fiorentina-Inter, l'orario La ...