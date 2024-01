Fiorentina-Inter 0-1 | salutate la capolista! Lautaro Martinez e Sommer decisivi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Termina con il punteggio di 0-1, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-1. SECONDO TEMPO – Una ripresa difficile per l’, che soffre le incursioni dellaanche a causa della stanchezza accumulata dopo il viaggio a Riad per la Supercoppa Italiana. Nonostante ciò al minuto 64 sono proprio i nerazzurri a trovare il gol, quando Arnautovic chiude un’azione iniziata da Mkhitaryan, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco in partenza del centrocampista armeno. Al minuto 69 da segnalare invece unvento prodigioso di Benjamin Pavard, che chiude ottimamente una conclusione di Nzola rivelandosi decisivo per permettere adi bloccare un ...

L'Inter vince di misura contro la Fiorentina e torna in testa alla graduatoria con una partita in meno rispetto alla Juventus, attualmente a -1 dai nerazzurri. La Fiorentina cede il quarto posto ...L'Inter si presenta a Firenze per sfidare la Fiorentina senza quattro titolari (Acerbi, Dimarco, Calhanoglu e Barella), con una partita in più sul groppone (la finale di Supercoppa) e tre giorni di ...Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - L'Inter sfrutta la frenata di ieri della Juventus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina e sorpassa i bianconeri in vetta ...