Fiorentina-Inter 0-1 | FINITAAAAAAAAAA! Di nuovo vetta LIVE

(Di domenica 28 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i viola allenati da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze.0-1 (RILEGGI IL) L’vince 1-0 con gol di Lautaro Martinez nel primo tempo e ritrova ladel campionato. FINITAAAAAAAAAAAAAA VINCE L’E SI RITORNA IN TESTA 90’+3? Colpo di testa alto di Barak. L’resiste, manca sempre meno. 90? Ammonito Mandragora per sbracciata ai danni di Arnautovic. 90? SEGNALATI 5? ...

L'Inter si presenta a Firenze per sfidare la Fiorentina senza quattro titolari (Acerbi, Dimarco, Calhanoglu e Barella), con una partita in più sul groppone (la finale di Supercoppa) e tre giorni di ...Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - L'Inter sfrutta la frenata di ieri della Juventus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina e sorpassa i bianconeri in vetta ...SERIE A - Un gol dopo 11' di Lautaro Martinez regala vittoria e primo posto all'Inter. Rimpianti Fiorentina: Nico Gonzalez si fa bloccare un rigore da Sommer.